Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), dimissioni Zitoli mostrano città ostaggio bande M5s

- Le dimissioni della presidente del consiglio del Municipio VII, Elisa Zitoli, "dimostrano che Roma è ostaggio della guerra tra bande nel M5s capitolino". È quanto dichiara in una nota Liberare Roma, il movimento guidato da Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII. "Raggi e chi con lei governa Campidoglio e Municipi si dimostrano ancora una volta non all'altezza dei propri compiti. Anche questa vicenda dimostra la necessità di rompere gli indugi e mettere in campo una proposta larga, democratica e progessista per un'alternativa a Raggi e alle destre populiste". (Rer)