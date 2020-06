Imprese: Rai Way, pubblicate le liste di candidati per la nomina del nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate sul sito internet di Rai Way le liste dei candidati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della società. E' quanto si legge in un comunicato. Le liste sono disponibili anche sul sito web del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it) e sono corredate dalla rispettiva documentazione ed informazioni che sono state presentate nel prescritto termine del 30 maggio 2020. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è prevista al punto numero 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 giugno. (Com)