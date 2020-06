Roma: presidente Municipio VII, Zitoli ha solo lasciato ruolo, non si è dimessa da consigliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Municipio VII di Roma, Monica Lozzi, interviene nel dibattito sulle dimissioni di Elisa Zitoli da presidente del consiglio municipale. "Probabilmente nel VII Municipio in casa Pd c’è aria di crisi - spiega Lozzi su Facebook -. C’è grossa crisi, tra il gruppo municipale e il consigliere Bugarini, i quali, non sapendo che fare da grandi si stanno giustamente reinventando una vita. Chi si improvvisa cartomante, chi scenografo, chi commediografo, chi visionario (hai visto mai). Il risultato è un esilarante copione da primo esame di scuola di cinematografia: Lozzi e la sua maggioranza sono in crisi". Lozzi quindi sottolinea: "La consigliera Zitoli ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del Consiglio, non da consigliera, per ragioni personali (vi consigliamo di non calpestare il rispetto per il privato delle persone per quattro voti) e mai i lavori consiliari hanno subito interruzioni per questo; i 15 consiglieri di maggioranza sostengono senza riserve la propria presidente Lozzi". In chiusura del post Lozzi firma: "Presidente e consiglieri M5s VII Municipio". (Rer)