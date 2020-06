Italia-Usa: colloquio telefonico Fico-Pelosi su crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll Presidente della Camera, Roberto Fico, ha avuto questa sera un colloquio telefonico con Nancy Pelosi, presidente della camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo quanto appreso da Nova, al centro della chiacchierata c'è stata l'emergenza sanitaria che ha colpito i due paesi e le conseguenze economiche della crisi, nonché l'ondata di proteste e tensioni che stanno attraversando gli Stati Uniti. Fico ha espresso solidarietà e vicinanza per le conseguenze dell'epidemia da coronavirus negli Stati Uniti e ha ringraziato per gli aiuti inviati all'Italia per fronteggiare l'emergenza. Il colloquio è stato l'occasione anche per ribadire l'importanza del dialogo tra assemblee legislative su come affrontare l'attuale situazione di crisi. (Com)