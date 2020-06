Bolivia: partito di Morales celebra accordo su nuova data elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito dell'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, il Movimento al socialismo (Mas) ha celebrato l'accordo tra i candidati delle diverse forze politiche del paese che ha permesso al Tribunale supremo elettorale (Tse) di fissare la data delle elezioni generali e presidenziali al 6 settembre. "Il Mas ha sempre difeso il diritto alla vita e alla salute così come il diritto politico a eleggere i legittimi governanti. Saluto l'accordo tra i candidati con il presidente del Tse", ha scritto lo stesso Morales sul suo profilo twitter. Il candidato alla presidenza del Mas, Luis Arce Catacora, al momento dato come favorito dai sondaggi in vista delle elezioni, ha affermato che "il Mas ha reso possibile l'accordo in modo che si possa avere cura della salute in primo luogo e dare la certezza ai boliviani che ci saranno elezioni". (segue) (Brb)