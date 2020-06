Bolivia: partito di Morales celebra accordo su nuova data elezioni generali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tse ha comunicato martedì che i negoziati portati avanti tra le varie forze politiche si sono tradotti in un progetto di legge trasmesso al parlamento che prevede la realizzazione delle elezioni generali entro il termine ultimo del 6 settembre del 2020. Una volta pubblicata la legge, "l'organo elettorale stabilirà quel giorno come data delle elezioni generali", chiarisce una nota ufficiale. La slittamento dall'inizio di agosto, data scelta per rispettare le scadenze istituzionali nate con la crisi politica dello scorso autunno, a inizio settembre, è legata in primo luogo proprio alla necessità di garantire condizioni di sicurezza a fronte dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Nel caso il parlamento confermi la data del 6 settembre per il primo turno delle prossime elezioni presidenziali, ed in caso si tenga un ballottaggio, l'insediamento del prossimo capo di Stato è previsto invece per novembre. (segue) (Brb)