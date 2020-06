Bolivia: partito di Morales celebra accordo su nuova data elezioni generali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le Nazioni Unite (Onu) hanno accolto con favore l'accordo raggiunto tra il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia e i partiti politici per spostare le elezioni generali al 6 settembre. Parlando in conferenza stampa Stephane Dujarri, portavoce del segretario generale Antonio Guterres, ha espresso soddisfazione per l'annuncio e ha lanciato un appello ai diversi attori affinché cooperino per garantire elezioni "trasparenti, incisive e pacifiche". "Le Nazioni Unite continueranno a fornire assistenza tecnica all'organismo elettorale, anche sulle misure che consentono lo svolgimento delle elezioni nelle migliori condizioni sanitarie possibili", ha affermato. (segue) (Brb)