Fase 2: Pisano su app Immuni, stiamo risolvendo alcuni bug sui sistemi operativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha segnalato in merito all'app Immuni: "Ad oggi stiamo risolvendo alcuni bug sui sistemi operativi". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui voucher per la connettività per i cittadini e le imprese. (Rin)