Roma: assessore al Personale, preoccupa incendio a deposito Atac ma non ci intimidisce

- L’incendio di sette autobus nel deposito Atac di via Candoni “è un segnale preoccupante. Ci trasmette ancor più energia e voglia di proseguire il lavoro avviato per risanare la città. Siamo sulla strada giusta e per questo siamo fortemente intenzionati ad andare avanti nel nostro percorso politico. Non c'è nulla che possa intimidirci. Questa è la nostra idea di responsabilità verso i cittadini”. Lo scrive in un post su Facebook l’assessore al Personale di Roma Antonio De Santis.(Rer)