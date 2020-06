Ict: Pisano, progetto banda ultra larga strategico per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha sottolineato che il Comitato banda ultra larga (Cobul) "ha sbloccato fondi per un totale di 1.146 milioni di euro. I voucher rappresentano un importante contributo - ha continuato - per famiglie ed imprese per l'acquisto di servizi di connettività. Si stima che ne potranno beneficiare a livello nazionale 2 milioni di famiglie". Per Pisano, "il progetto della banda ultra larga è estremamente strategico per il nostro territorio, riveste una rilevanza per il governo che è impegnato ad imprimere un’accelerazione alla sua attuazione. Sono convinta della necessità che ogni cittadino debba poter disporre al più presto di una connessione efficiente". Il ministro ha parlato in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui voucher per la connettività per i cittadini e le imprese.(Rin)