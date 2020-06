Lavoro: Crimi su Jabil, bene Catalfo e Todde, non abbandoniamo lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle rivolge "un ringraziamento particolare a Nunzia Catalfo e Alessandra Todde, che con il ministero del Lavoro hanno ottenuto questo risultato". Il viceministro all'Interno fa riferimento alla mediazione raggiunta con la compagnia Jabil che ha deciso di revocare i 190 licenziamenti previsti. "Non abbandoniamo i lavoratori, soprattutto in un momento tanto difficile come l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo", conclude Crimi su Twitter. (Rin)