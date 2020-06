Usa: morte George Floyd, incriminati gli altri tre agenti coinvolti nell'arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri tre poliziotti di Minneapolis coinvolti nell'arresto che ha portato alla morte di George Floyd, un uomo afroamericano disarmato, sono stati incriminati con l'accusa di omicidio. Secondo quanto riportato dalla senatrice del Partito democratco Amy Klobuchar, in un tweet, Thomas Lane, Tou Thao, e Alexander Kueng sono accusati dal procuratore generale Keith Ellison di aver aiutato e favorito l'omicidio. Klobuchar, possibile vice presidente di Joe Biden ed ex procuratrice in Minnesota, ha anche annunciato che il capo d'accusa di Ellison nei confronti di Derek Chauvin, l'agente che ha mantenuto il suo ginocchio sul collo di Floyd per quasi nove minuti, passa a omicidio di secondo grado, volontario ma non premeditato. (Nys)