Fase 2: Comune di Milano revoca con effetto immediato divieto alcolici d’asporto

- A Milano potranno tornare a essere venduti alcolici e superalcolici d’asporto anche dopo le 19. Lo prevede un’ordinanza del Comune pubblicata sull’Albo pretorio, che revoca “con effetto immediato” il divieto scattato lo scorso 26 maggio per “tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi, fatta eccezione per le medie e le grandi strutture di vendita e i centri commerciali, di vendere per asporto e di consumare su area pubblica o privata ad uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione”. La revoca - si legge nella nuova ordinanza - è stata decisa perché “la cittadinanza ha acquisito una maggiore consapevolezza e responsabilità in ordine al rispetto del divieto di assembramento, all’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine) e in genere all’osservanza delle misure igienico-sanitarie”, come confermato da una relazione della Polizia locale e che “la maggior parte di cittadini spontaneamente evita il formarsi di assembramenti osservando la distanza interpersonale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale quindi dimostrando una maggiore consapevolezza che la contestuale presenza di più persone in un determinato contesto urbano aumenta il rischio del diffondersi del virus Covid-19”. (segue) (Rem)