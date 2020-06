Fase 2: Comune di Milano revoca con effetto immediato divieto alcolici d’asporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dato atto che i gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi si sono attivati nel fare osservare la distanza interpersonale e le altre misure di sicurezza, onde evitare il formarsi di assembramenti all’interno e all’esterno dei loro locali”, aggiunge l’ordinanza, riferendo che “da sopralluoghi effettuati dagli uffici della Polizia locale è risultato che solo a otto esercenti sono stati erogate sanzioni”. E infine “considerato che a decorrere dal 3 giugno 2020 a livello governativo secondo l’andamento della curva di diffusione del virus Covid-19 non sono state adottate misure limitative agli spostamenti interregionali anche limitatamente a specifiche aree del territorio nazionale”, il Comune ha ritenuto “nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, di dover procedere alla revoca della propria ordinanza n. 30/2020, essendo cessate le motivazioni per la sua adozione”. “Rimane salva - precisa il testo - l’adozione di eventuali e successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e di eventuali nuove decisioni che potranno essere assunte dal comitato di ordine pubblico e sicurezza”. (Rem)