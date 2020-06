Cile: coronavirus, contagi ancora in ascesa e record di decessi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi e di vittime di coronavirus ha toccato oggi un nuovo tetto in Cile con 87 decessi e 4942 casi confermati nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi arriva in questo modo a 113.628 mentre i morti sono 1.275 dall'inizio della pandemia nel paese. Epicentro della pandemia continua ad essere la denominata Regione metropolitana (Rm) della capitale Santiago, con 3997 casi nelle ultime 24 ore e 92.191 in totale. I principali focolai del virus al di fuori della Rm si registrano invece nelle ultime 24 ore nella regione del Maule, con 214 casi, a Valparaiso con 174 casi, e nel Biobio, con 133. Secondo le cifre diffuse dalle autorità sono attualmente 1218 i pazienti collegati a respiratori meccanici. In questo contesto il ministro della Salute, Jaime Manalich, ha reso noto che a causa dell'Emergenza è stato eliminato l'obbligo del titolo di equivalenza per i medici specialisti stranieri che potranno quindi essere incorporati da subito nel sistema. (segue) (Abu)