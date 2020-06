Italia-Francia: il bilaterale Di Maio-Le Drian conferma l'amicizia e la vicinanza fra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando Italia, Francia e Germania lavorano insieme per un obiettivo si portano a casa i risultati in Europa”, ha dichiarato Di Maio. Secondo Di Maio, il risultato ottenuto in questo "primo tempo" riguardo il Recovery Fund con i 750 miliardi di euro previsti dall'Ue è “molto positivo”: “Adesso il tema è che dobbiamo portare a casa il risultato in questo secondo tempo e per questo dobbiamo essere uniti”, ha ribadito. “L’Italia è il primo paese beneficiario di questi fondi”, ha fatto notare Di Maio sottolineando che “utilizzeremo tutte le risorse che servono per aiutare la nostra gente”. Riguardo il tema della ripresa del turismo, Di Maio ha ringraziato la Francia “perché sostanzialmente le frontiere francesi sono sempre state aperte". Il titolare della Farnesina ha invece invocato il principio di reciprocità quale asse che dovrebbe guidare la ripresa dei flussi turistici in Europa dopo la pandemia. Secondo Di Maio, l’Italia ha oggi “l’obiettivo di sbloccare alcune misure che con rammarico continuiamo a riscontrare da alcuni paesi”. L’Italia, come indicato dal ministro, crede fermamente nei valori europei per cui condanna ogni approccio individualistico sugli spostamenti. Per il rilancio del turismo, a modo di vedere di Di Maio, servono regole e criteri uniformi “per garantire in Europa viaggi sicuri e senza interruzioni”, e con l’obiettivo di “non frammentare il mercato turistico europeo”. (segue) (Pav)