Usa-Nigeria: braccio di ferro sulla rielezione del presidente della Banca africana di Sviluppo

- Il fermo sostegno espresso dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari alla rielezione di Akinwumi Adesina come presidente della Banca africana di Sviluppo (Afdb), figura sulla quale sono stati sollevati dubbi di nepotismo, ha dato vita ad un acceso braccio di ferro tra gli Stati Uniti e la stessa Nigeria. Secondo azionista della Banca dopo la Nigeria, con una partecipazione del 6,5 per cento contro il 9 di Abuja, Washington chiede infatti con insistenza di fare luce sulle accuse portate all'ex ministro dell'Agricoltura nigeriano - unico candidato in corsa per l'elezione di fine agosto -, nonostante un'inchiesta interna all'Afdb lo abbia scagionato dalle critiche. Anche Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, altri azionisti della banca, chiedono ora un audit indipendente sul caso, ma la Nigeria - prima economia continentale - ha tenuto a ribadire il sostegno al suo ex ministro, rivendicando tra l'altro il suo impegno a favore di una decisa impronta africana nell'istituto che è una delle cinque principali banche multilaterali di sviluppo al mondo. (segue) (Res)