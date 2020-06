Usa: Pompeo a colloquio con omologhi su strategie congiunte per crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha discusso oggi con alcuni omologhi di paesi partner l'importanza di mantenere uno stretto coordinamento per la risposta alla emergenza pandemica della Covid-19. Pompeo, riferisce una nota della portavoce Morgan Ortagus, ha parlato con il ministro degli Esteri dell'Australia, Marise Payne, del Brasile, Ernesto Araujo, dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, di Israele, Gabi Ashkenazi, e della Corea del Sud, Kang Kyung-wha. I colloqui hanno permesso di sottolineare "l'importanza di una stretta cooperazione per riaprire le econmpoie e combattere la disinformazione", oltre a ribadire la "necessità di sforzi congiunti per prevenire future pandemie".(Nys)