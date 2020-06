Fase 2: Conte, modificheremo abuso d'ufficio e danno erariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi, ha annunciato che "stiamo lavorando per riformulare il reato di abuso di ufficio e circoscrivere la responsabilità erariale". Quando "ragiono di rivoluzione nella Pa è perché penso anche a controlli più severi, rafforzando i protocolli antimafia. Non possiamo semplificare lasciando gli stessi controlli: li dobbiamo rafforzare per evitare che ci sia maggiore facilità di infiltrazioni", ha aggiunto. (Rin)