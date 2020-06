Roma: assessore al Personale, a breve saranno riattivati uffici anagrafici a piazza Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi demografici e anagrafici presso la struttura di piazza Grecia, nel Municipio II "verranno riattivati a breve". Lo riferisce in una nota l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis. "Un'iniziativa che abbiamo adottato recependo i suggerimenti dei nostri dipendenti - aggiunge -. In questo modo saranno ripartite in modo funzionale le attività presso gli sportelli all'interno del Municipio II, nell'ottica di razionalizzare le presenze e di evitare file e assembramenti a salvaguardia della salute pubblica. Voglio ringraziare i consiglieri di minoranza del Municipio II, che in questi giorni mi hanno più volte rappresentato l'importanza di riattivare i servizi presso la struttura di piazza Grecia". (Com)