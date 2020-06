Imprese: sottosegretario Di Stefano, completato iter ministeriale per il sostegno a internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è completato l’iter ministeriale di un provvedimento fondamentale per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Lo riferisce sui suoi canali social il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. "Estendiamo infatti i finanziamenti agevolati del Fondo Simest 394/81, fino ad ora previsti solo per le attività nei mercati extracomunitari, anche ai Paesi membri dell’Unione europea. In particolare parliamo dei programmi di inserimento in nuovi mercati, studi di pre-fattibilità e fattibilità, miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle Pmi esportatrici, realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e mostre, sviluppo di soluzioni di e-commerce e inserimento temporaneo in azienda di Temporary export manager", scrive Di Stefano. "Non solo, i magazzini sono adesso strutture finanziabili e la partecipazione a fiere e mostre internazionali che si svolgono in Italia è considerata adesso promozione del Made in Italy, con tutti i vantaggi che comporta. Ancora, sono riformulati i requisiti di fatturato estero minimo per facilitare l’accesso ai finanziamenti agevolati e in parallelo viene ampliato il novero delle imprese beneficiarie includendo, oltre alle Pmi, anche le imprese a media capitalizzazione (Mid-Cap)", aggiunge. "Agiamo anche sull’e-commerce, non prevedendo più, tra le condizioni per la concessione del finanziamento agevolato, la registrazione in un Paese extra UE del dominio di primo livello della piattaforma informatica o del marketplace prescelto, consentendo così anche l’utilizzo dei domini registrati a livello internazionale (.com), europeo e nazionale. Questo è un passaggio fondamentale che risponde alle richieste che tutte le confederazioni imprenditoriali mi hanno fatto ai Tavoli Verticali che ho svolto negli ultimi due mesi. Sono fiero di poter dire che oggi è realtà", ha concluso. (Res)