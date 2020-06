Fase 2: assessore Civitavecchia, su voucher sport associazioni siano leva per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai voucher della regione Lazio destinati a sostenere l'indotto dello sport, l'assessore ai Servizi sociali di Civitavecchia, Alessandra Riccetti, in una nota, ritiene che si tratta di uno strumento "che può essere particolarmente utile per le famiglie in difficoltà. Per questo -continua la nota- lanciamo un appello a tutte le realtà sportive del nostro territorio affinché aderiscano, moltiplicando quindi sul nostro territorio le possibilità di erogare i voucher sportivi, che sono destinati a giovani provenienti da nuclei familiari con particolari condizioni economiche. Lo sport è socialità e salute -conclude la nota-, la nostra città è storicamente fucina di atleti di razza e vogliamo pensare che i campioni del domani potranno crescere e formarsi anche grazie al nostro impegno di oggi". (Com)