Sicurezza: Leonardo al convegno “Cybersecurity: challenges and opportunities”

- Leonardo ha preso parte oggi al convegno “Cybersecurity: challenges and opportunities”, organizzato dal Dipartimento di matematica e dal Dipartimento di ingegneria dell'informazione dell’Università degli Studi di Padova in occasione della presentazione del corso di laurea magistrale in cyber security. Dopo gli onori di casa del rettore dell’Università Rosario Rizzuto e dei capi dipartimento, nel panel virtuale, visibile in diretta sui canali social dell’ateneo, come riferisce una nota, si sono susseguiti gli interventi di personalità di spicco del mondo delle istituzioni e dell’industria. Per Leonardo è intervenuta Barbara Poggiali, managing director della Divisione Cyber Security, che ha spiegato come l’azienda operi in questo settore con un approccio olistico che include anche la sicurezza fisica, le comunicazioni sicure e le tecnologie per abilitare la digital transformation. “Crediamo che ci sia una sempre maggiore convergenza tra il mondo fisico e quello cyber e sappiamo che quello che succede in una di queste due aree può influenzare e addirittura compromettere l’altra, e vice versa”, ha spiegato la manager. (segue) (Com)