Sicurezza: Leonardo al convegno “Cybersecurity: challenges and opportunities” (2)

- Le attività di Leonardo nel campo della cyber security si sviluppano sia in ambito militare, come nel caso della protezione cibernetica dei siti e delle infrastrutture di telecomunicazione della Nato, sia in quello civile, garantendo la sicurezza cyber di grandi aziende, infrastrutture critiche e istituzioni. “Nei nostri Security Operation Centre (Soc) in Italia e Regno Unito – ha commentato Poggiali – abbiamo di recente osservato un incremento esponenziale del rischio cibernetico per aziende e organizzazioni, che vedono messa quotidianamente a rischio la propria continuità operativa. Questo è causato sia da un aumento di azioni malevoli da parte di gruppi criminali organizzati, sia dall’errore umano dovuto alla repentina digitalizzazione e dislocazione di molte attività per la necessità di implementare lo smart working durante l’emergenza legata al Covid-19”. La manager ha poi spiegato che Leonardo, attraverso la sua piattaforma di Threat Intelligence, ha rilevato che negli ultimi sessanta giorni il 40 per cento degli attacchi cyber totali ha riguardato il settore Healthcare, che in questo momento attira particolarmente interessi di carattere economico e socio-politico, aumentando ulteriormente l’esposizione ad attacchi cibernetici delle organizzazioni che vi operano. (segue) (Com)