Sicurezza: Leonardo al convegno “Cybersecurity: challenges and opportunities” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul piano della formazione – ha detto Poggiali parlando ai ragazzi che si iscriveranno al Master – nel campo della cyber Security sono tre i momenti su cui bisogna soffermarsi: capire la minaccia, rispondere all’attacco ed essere continuamente aggiornati attraverso un addestramento adeguato e costante”. Per questo Leonardo ha sviluppato la piattaforma di e-learning Cyber Trainer, da cui erogare corsi e sessioni di formazione e simulazione specialistici, che consente ai discenti di vivere una user experience avanzata, associando all’istruzione formale quella esperienziale. “La resilienza cibernetica di aziende e organizzazioni non può prescindere dall’aggiornamento continuo delle capacità e delle competenze degli operatori – ha spiegato Poggiali. – Questi devono conoscere in modo approfondito le principali minacce cibernetiche che possono colpire le organizzazioni in cui operano ed essere in grado di attuare con prontezza, rapidità e capacità di cooperazione, tutte le leve utili per sventare una minaccia o per minimizzare gli effetti di un attacco. Infatti – ha concluso la manager di Leonardo – anche nel mondo cyber sono proprio le persone a fare la differenza, per questo le aziende e le istituzioni devono guardare ai giovani come a un fattore di per sé di innovazione e competizione”. (Com)