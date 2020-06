Roma: Fd'I, Pacetti pensi al virus grillino che ha ridotto Capitale a minimi termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, "a quanto pare si candida a Questore e virologo, tanto da definirci un pericolo per la manifestazione del 2 giugno, regolarmente autorizzata e assolutamente ordinata, e addirittura chiede di rinviare il ritorno in Aula per la nostra grave colpa di aver dato in modo composto voce alla voglia degli italiani di ripartire e non restare soffocati dalla crisi economica e dall'inerzia del governo rosso-giallo". È quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia. "Secondo Pacetti saremmo un pericolo in quanti potenziali portatori di virus - aggiungono -. Gli consigliamo di pensare a trovare, semmai ci riuscirà, un vaccino per il virus del quale sono portatori i grillini capitolini: il virus del malgoverno che ha ridotto ai minimi termini la Capitale e che potrà guarire solo quando Roma sarà libera dalla giunta Raggi".(Com)