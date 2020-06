Brasile: produzione industriale in calo del 18,8 per cento su mese ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente nel primo quadrimestre del 2020 la produzione industriale si è ridotta dell'8,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e negli ultimi 12 mesi, fino ad aprile, accumula un calo del 2,9 per cento. "A Marzo avevamo già registrato un risultato negativo. Il peggioramento di aprile è chiaramente dovuto al gran numero di chiusure di unità produttive, in vari segmenti industriali", ha affermato Macedo. Il calo della produzione è stato diffuso, raggiungendo 22 dei 26 settori esaminati. La produzione è cresciuta solo in quei settori che intercettano in senso positivo la pandemia come ad esempio i prodotti farmaceutici (+6,6 per cento), i prodotti alimentari (+ 3,3 per cento) e i prodotti di profumeria e igiene personale (+1,3 per cento). (segue) (Brb)