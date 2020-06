Brasile: produzione industriale in calo del 18,8 per cento su mese ad aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ibge, il crollo della produzione è stato influenzata principalmente dal blocco quasi completo dell'industria automobilistica. La produzione di autoveicoli, rimorchi e carrozzerie è diminuita dell'88,5 per cento, rispetto a marzo e del 92,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Anche in questo casi si tratta del maggiore calo dall'inizio della serie storica. L'interruzione della produzione di veicoli ha influenzato anche intensi cali per i segmenti industriali dell'indotto come la metallurgia (-28,8 per cento), i prodotti in gomma e plastica (-25,8 per cento) e macchinari e attrezzature (-30,8 per cento). Cali significativi sono stati registrati anche per i settori di pelletteria, articoli da viaggio e calzature (-48,8 per cento), bevande (-37,6 per cento), abbigliamento e accessori (-37,5 per cento) e prodotti petroliferi e biocarburanti (-18,4 per cento). (Brb)