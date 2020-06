Rpt-Trasporti: Pd, Frecciarossa Torino-Reggio Calabria simbolo dell'Italia che riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte nel testo.Per Nicola Oddati, responsabile Cultura e Coordinamento iniziativa politica del Partito democratico, "l'Italia riparte. Lo conferma la bella notizia del treno Frecciarossa Torino-Reggio Calabria che proprio oggi ha ripreso a viaggiare unendo l'Italia da Nord a Sud. Molto - continua l'esponente del Pd in una nota, "resta ancora da fare per rimodernare le nostre strutture, per assicurare servizi moderni e adeguati ai tempi. Ma a questo si arriva solo lavorando seriamente, come sta facendo la ministra De Micheli a cui va il ringraziamento per l'impegno e l'attenzione al Mezzogiorno".(Com)