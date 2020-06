Colombia: procura indaga su morte giovane afrodiscendente per mano della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura colombiana ha aperto un’indagine sulla morte di Anderson Arboleda, afrodiscendente di 21 anni, ucciso lo scorso 31 maggio per mano di agenti della polizia, secondo quanto denunciato dai suoi famigliari. Questi, che vivono a Puerto Tejada, nel dipartimento del Cauca, hanno denunciato che il ragazzo è morto dopo essere stato colpito da agenti della polizia, mentre di trovava a pochi metri dalla sua abitazione. I parenti assicurano che gli agenti hanno minacciato il giovane di incriminarlo formalmente per aver violato la quarantena, decretata per contenere la diffusione del coronavirus, per poi colpirlo alla testa, causandone la morte. La notizia ha avuto larga eco sui social ed è stata condivisa anche da "Goyo", cantante del celebre gruppo musicale colombiano ChocQuibTown, che ha accusato la polizia di "razzismo". (Mec)