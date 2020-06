© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 4 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2935m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una perturbazione Nordatlantica raggiunge il Nord Italia determinando tempo instabile o perturbato sui rilievi alpini e alto Piemonte con rovesci e temporali frequenti. Passaggio di piogge e temporali possibile anche altrove, seppur alternati a pause asciutte e schiarite via via più ampie e frequenti sul Piemonte meridionale e ponente ligure. Temperature in calo, specie sui rilievi e alto Piemonte. Venti tesi da Sud sul Ligure, mare molto mosso. (Rpi)