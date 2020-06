Egitto: investitori esonerati dal pagamento degli arretrati per le forniture di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha approvato oggi la proposta del ministero del Petrolio egiziano di esonerare gli investitori in difficoltà dal pagamento degli arretrati nei confronti del Tesoro per le forniture di gas naturale utilizzato per il funzionamento degli impianti. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri egiziano sul profilo Facebook ufficiale. La proposta mira a rafforzare l’industria locale e preservare gli investimenti dei clienti del comparto industriale. Il valore degli arretrati ha raggiunto il valore di 5,3 miliardi di sterline egiziane (circa 331 milioni di dollari). (Cae)