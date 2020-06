Sanità: Cisl Fp Lazio diffida Asl Roma 2 su decurtazioni orario di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro la decurtazione unilaterale di 10 minuti sull'orario di lavoro dopo le 6 ore partiremo con una raffica di diffide" alla Asl Roma 2. E' quanto dichiara, in una nota, Sandro De Paolis, responsabile Sanità pubblica della Cisl Fp Lazio in merito alla vertenza "che ha visto l'azienda sanitaria, senza alcun confronto e in violazione delle norme di legge e di contratto, imporre il taglio automatico sull'orario svolto dal personale, in particolare dai turnisti h24". "Sosterremo i lavoratori nelle azioni legali e metteremo in atto tutte le iniziative necessarie per garantire un diritto riconosciuto dalla legge come quello alla pausa - aggiunge De Paolis -. E' gravissimo che l'Asl con un colpo di mano abbia formalizzato la sottrazione di un'ora di lavoro settimanale, che equivale a una settimana di lavoro su base annua, a quegli stessi lavoratori che hanno rischiato la vita nella battaglia contro il Covid e che ogni giorno prendono in carico la salute delle persone. E' un atto illegittimo che grida vendetta e contro il quale ci batteremo in ogni sede, anche in quella giudiziaria - attacca De Paolis -. La legge parla chiaro: l'orario di lavoro è materia di contrattazione e l'intervallo è un diritto dei lavoratori tutelato ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Per questo - prosegue il sindacalista - abbiamo diffidato l'amministrazione a provvedere al riconoscimento della pausa di dieci minuti quale tempo ricompreso nella prestazione lavorativa e nell'orario di lavoro, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, nonché a rimborsare le somme eventualmente trattenute in maniera indebita per la detrazione dell'orario di lavoro. Siamo pronti a patrocinare tutti i dipendenti della Asl Roma 2 che intendono far valere i propri diritti. Le diffide e messa in mora sono già partite. Se la Asl - conclude il sindacalista - non darà tempestivo riscontro, la porteremo in tribunale. Non lasceremo che i nostri operatori della sanità siano vittime di una beffa immorale prima ancora che illegittima". (Com)