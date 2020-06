© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le somme in arrivo dall'Ue per l'Italia "non le considero un tesoretto di cui deve disporre il governo in carica" e dunque "ci sarà confronto con le opposizioni" anche perché si tratta di "un piano di lungo periodo, è giusto che si faccia con le opposizioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi. (Rin)