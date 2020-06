Algeria: governo, l'allentamento delle misure restrittive sarà graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo algerino ha dichiarato oggi che "la revoca delle misure restrittive in Algeria sarà graduale" e "sarà effettuata secondo le raccomandazioni dei funzionari sanitari e in consultazione con le parti sociali". E' quanto emerso al termine di una riunione del governo presieduta dal primo ministro Abdelaziz Djerrad. Da parte sua, il ministro della Salute, Abderahmane Benbouzid, ha presentato in questa riunione un rapporto sull'evoluzione della pandemia, sullo stato del settore sanitario sul territorio nazionale e su tutte le ultime statistiche relative a coronavirus. Secondo gli ultimi dati del ministero della salute, l'Algeria ha registrato 107 nuovi contagi e sei nuovi decessi. Finora nel paese nordafricano ci sono stati 9.733 contagiati, mentre i decessi sono stati 673. Inoltre, si registrano 151 nuove guarigioni, portando il loro numero totale a 6.218 pazienti che si sono ripresi dalla Covid-19. (Ala)