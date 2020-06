Sanità: assessore Patrimonio Roma, data risposta concreta a esigenze Municipio II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera di concessione dell’immobile di via degli Olimpionici all’Asl Roma 1. "Con la realizzazione del nuovo presidio sanitario al Villaggio Olimpico - spiega l'assessore al Patrimonio Valentina Vivarelli in un post su Facebook - diamo una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dal territorio e dal Municipio II. Una struttura di servizi ambulatoriali e di assistenza che nella zona compresa tra i quartieri Flaminio e Parioli mancava da ben 6 anni. Una buona notizia - conclude - per tanti cittadini del quartiere, in particolare quelli più deboli, che potranno a breve usufruire di prestazioni sanitarie di vicinanza evitando così, dopo anni, di sobbarcarsi lunghi spostamenti verso altre strutture".(Rer)