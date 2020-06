Trasporto aereo: Ryanair riprende collegamenti con Italia, 500 rotte dal primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 3 giugno, ha annunciato che riprenderà i collegamenti con l’Italia dal 21 giugno, incrementando il numero di rotte e la loro frequenza a partire dal primo luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Lo riferisce la compagnia aera in una nota. Mentre l’Italia si prepara per la ripresa dei viaggi nazionali ed internazionali a partire dal 3 giugno, Ryanair invita i viaggiatori a cominciare a pianificare le vacanze estive e a celebrare l’Europa che sta superando con successo una delle sue sfide più impegnative. (segue) (Com)