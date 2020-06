Trasporto aereo: Ryanair riprende collegamenti con Italia, 500 rotte dal primo luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I connazionali e i viaggiatori europei possono ora prenotare una vacanza a prezzi vantaggiosi in Italia ed avranno la possibilità di scegliere tra soggiorni al mare, lasciandosi stupire dalla bellezza dei paesaggi e dei chilometri di costa che il nostro Paese vanta, tra isole che nascondono tradizioni centenarie e angoli nascosti di meraviglia, lunghe passeggiate e momenti di relax tra i prati e la natura lussureggiante della montagna, o potranno dedicarsi alla scoperta delle più famose città d’arte o degli antichi borghi. Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte: l’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche piú ricercate sul sito ryanair.com dai visitatori provenienti da Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Polonia. Tra gli utenti italiani, le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono quelle di mare come Grecia, Cipro,Malta, Spagna ed Israele. (segue) (Com)