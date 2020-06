Trasporto aereo: Ryanair riprende collegamenti con Italia, 500 rotte dal primo luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair è orgogliosa - prosegue la nota - di continuare a servire 29 aeroporti in Italia con collegamenti diretti alle regioni tutto l’anno a sostegno dell’economia e del turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro. Per festeggiare la revoca delle restrizioni di viaggio, Ryanair ha messoin vendita biglietti a partire da 39,99 euro a tratta, per viaggi nei mesi di luglio ed agosto. La prenotazione dovrà essere effettuata entro la mezzanotte di sabato 6 giugno esclusivamente sul sito Ryanair.com. (Com)