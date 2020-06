Brasile: coronavirus, ad aprile vendita di veicoli nuovi cala del 66 per cento su mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore automobilistico è il più colpito dagli effetti della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Secondo quanto reso noto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), la produzione industriale brasiliana è calata del 18,8 per cento ad aprile 2020, rispetto al mese di marzo 2020 e del 27,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In particolare, il crollo della produzione è stato influenzata principalmente dal blocco quasi completo dell'industria automobilistica. La produzione di autoveicoli, rimorchi e carrozzerie è diminuita dell'88,5 per cento, rispetto a marzo e del 92,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Anche in questo casi si tratta del maggiore calo dall'inizio della serie storica. (segue) (Brb)