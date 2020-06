Brasile: coronavirus, ad aprile vendita di veicoli nuovi cala del 66 per cento su mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interruzione della produzione di veicoli ha influenzato anche intensi cali per i segmenti industriali dell'indotto come la metallurgia (-28,8 per cento), i prodotti in gomma e plastica (-25,8 per cento) e macchinari e attrezzature (-30,8 per cento). Cali significativi sono stati registrati anche per i settori di pelletteria, articoli da viaggio e calzature (-48,8 per cento), bevande (-37,6 per cento), abbigliamento e accessori (-37,5 per cento) e prodotti petroliferi e biocarburanti (-18,4 per cento). (Brb)