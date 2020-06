Fase 2: Pisano, download app Immuni eseguito finora da circa 1 milione di utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il download dell'app Immuni è "stato eseguito finora da circa un milione di utenti. Immuni è la prima applicazione scaricata in Italia il 2 giugno". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, in audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui voucher per la connettività per i cittadini e le imprese. "E' importante ed utile dotarsi da adesso dell’app - ha aggiunto - siamo il primo Paese di grandi dimensioni in Europa a dotarsi di uno strumento del genere a livello nazionale". Per Pisano, l'app Immuni "non sarà la soluzione di tutti i problemi, ma è parte di una strategia più complessa. E’ il frutto di una collaborazione tra organi dello Stato, un ruolo fondamentale in questo - ha concluso il ministro - lo ha avuto il Parlamento". L'app, per il momento, è disponibile in Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia. (Rin)