Roma: Anpi a Prefetto e Questore, vietare protesta estrema destra il 6 giugno

- L'Associazione nazionale partigiani italiani di Roma ha chiesto, con una lettera inviata al Prefetto e al Questore di Roma, di vietare la manifestazione del 6 giugno al Circo Massimo. "Il 2 giugno scorso si sono svolte a Roma alcune manifestazioni indette dai cosiddetti gilet arancioni e da forze politiche di centro destra - si legge nella lettera dell'Anpi di Roma -. Molti dei partecipanti hanno eluso irresponsabilmente (chi volontariamente, chi meno) le più elementari norme precauzionali di distanziamento sociale e protezione individuale, rese necessarie dalla pandemia in corso ed obbligatorie in virtù dei provvedimenti di questo governo. È stata così messa a rischio una città che ha fin qui rispettato con consapevolezza e responsabilità tali provvedimenti precauzionali anche a fronte di enormi sacrifici". (segue) (Com)