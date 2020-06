Roma: Anpi a Prefetto e Questore, vietare protesta estrema destra il 6 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anpi ricorda che è in programma per il prossimo 6 giugno al Circo Massimo, una manifestazione "i cui ideatori, appartenenti a una galassia variegata di estrema destra, neofascista e neonazista, avrebbero annunciato di partecipare senza mascherine ma con il passamontagna. Ancor più grave è la contemporanea minaccia di trasformare le piazze in un incubo per la classe politica democratica e per le forze dell'ordine (figuriamoci per i cittadini), con il dichiarato intento di destabilizzare la città cercando di andare a fare visita ad una serie di punti nevralgici e simbolici di questa crisi. Riteniamo inaccettabile che si dia a tali elementi - prosegue l'Anpi nella lettera - dichiaratamente eversivi la possibilità di usufruire delle libertà democratiche che essi apertamente hanno in dispregio, mettendo oltretutto a repentaglio la salute, l'ordine pubblico e le istituzioni democratiche". (segue) (Com)