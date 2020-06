Fase 2: Lega abbandona audizione Pisano su app, "siete immuni a democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha abbandonato l'audizione in Commissione con il ministro Pisano esponendo i cartelli "Siete immuni alla democrazia" e "Non mi faccio tracciare da Conte e Bonafede". "Con questo gesto - spiegano gli esponenti del Carroccio in una nota - abbiamo voluto denunciare la totale assenza di trasparenza e di informazione da parte del governo sull'app di tracciamento. Immuni è scaricabile da lunedì senza che sia stato approvato il decreto che ne regola l'utilizzo, ancora in discussione in prima lettura in Senato. Questo dimostra che al ministro non interessano il confronto con il Parlamento né i rilievi mossi dal Copasir". I deputati Elena Maccanti, capogruppo della Lega in commissione Tlc, Massimiliano Capitanio ed Edoardo Rixi, a margine della protesta della Lega in commissione Telecomunicazioni alla Camera, proseguono: "Abbiamo atteso una relazione in Commissione che non è mai arrivata. Il ministro avrebbe dovuto rispondere di molti aspetti oscuri sull'applicazione di contact tracing: ad oggi non sappiamo se tale strumento si presti ad altri usi privati e quale sia il rischio di manipolazione ai fini geopolitici dei dati raccolti, alla luce delle rilevazioni del Copasir che sono rimaste inascoltate. In uno Stato democratico è legittimo che un governo risponda ai dubbi paventati dalle istituzioni coinvolte, ma evidentemente questo governo è immune alla democrazia". (Com)