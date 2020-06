Spagna: premier Sanchez difende ministro Interno e attacca il Partito popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il quotidiano "El Confidencial" aveva pubblicato un documento riservato inviato nella tarda serata del 24 maggio scorso dal direttore generale del Corpo, María Gámez, al numero due del dicastero degli Interni, Rafael Perez, nel quale proponeva la destituzione del colonnello de los Cobos, per "perdita di fiducia" per non "aver informato dell'avvio delle indagini e delle azioni della Guardia Civil, in ambito operativo e di Polizia Giudiziaria, a fini conoscitivi". Nonostante questo documento, il ministro Grande-Marlaska ha confermato al Senato che la rimozione del comandante della Guardia Civil rientrava in un normale "cambio di squadra". L'indagine al centro dello scontro politico degli ultimi giorni era stata avviata dal giudice del tribunale di Madrid, Carmen Rodriguez Medel, per verificare su come le autorità sanitarie spagnole avessero gestito le fasi iniziali dell'emergenza, in particolare nei giorni che avevano preceduto la grande manifestazione dell'8 marzo in occasione della Festa della donna. Al centro dell'inchiesta sarebbe finito, in particolare, il delegato del governo per la comunità di Madrid, José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie che avevano avvertito dei rischi di diffusione del Covid-19 nel caso di assembramenti pubblici. (Spm)