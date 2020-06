Decreto Imprese: Damiani (FI), da governo solo assistenzialismo e debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i sussidi e l'assistenzialismo non riparte l'economia. E il governo fa solo assistenzialismo. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Dario Damiani nel corso del dibattito sul decreto Imprese in corso al Senato. "Discutiamo l'ennesimo provvedimento di un governo che si è dimostrato incapace di gestire la crisi economica causata dall'emergenza Covid e che fa provvedimenti, come quello di oggi, che si potrebbero definire di genere 'fantasy' – ha spiegato -. La politica economica del Governo fa debito pubblico ma non lo fa per le imprese. Si allarga la spesa per il reddito di cittadinanza quando anche la Corte di Conti l'ha giudicata insoddisfacente. Quindi in realtà parliamo di un “decreto-debito” spacciato per decreto liquidità: nel senso che la liquidità devono cercarsela le imprese indebitandosi con le banche. Una prospettiva capovolta rispetto alle nostre proposte per un effettivo shock al Paese”.(Rin)