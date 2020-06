Napoli: Buonanno, al via progetto Quartieri dell'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessorato alle politiche sociali e al lavoro lancia il nuovo programma a sostegno di progetti di Innovazione Sociale; prende il via da oggi "IQ - I Quartieri dell'Innovazione", finanziato dal Ponj Città Metropolitana di Napoli finalizzato a raccogliere e selezionare proposte progettuali da inserire in percorsi di incubazione e accompagnamento nell'ambito dell'innovazione sociale". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "I quartieri dell'innovazione è un programma articolato, che insiste sui territori delle Municipalità II, III, VI e VIII. L'amministrazione comunale ha pubblicato due avvisi che resteranno aperti fino al prossimo 10 agosto, rivolti, a enti del terzo settore e gruppi informali ossia privati cittadini non strutturati in imprese sociali, associazioni, ecc chiamati a progettare proposte capaci di generare ricadute positive di medio e lungo termine a favore dei territori e delle comunità in termini di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione ai dell'inclusione e della coesione sociale e dello sviluppo dell'imprenditorialità etica". (segue) (Ren)