Ostia: Fd'I, riparte stagione balneare ma linee Atac sospese

- "Durante il ponte del 2 giugno, malgrado la stagione balneare sia ripartita come da decreto, Atac lascia al palo le linee che portano a Ostia". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo, capogruppo in Assemblea capitolina, e i consiglieri del X Municipio Pietro Malara, Mariacristina Masi e Pierfrancesco Marchesi. "L'affluenza di bagnanti diretti sulle spiagge del X Municipio è stata notevole, ma una volta scesi dalla Roma-Lido hanno trovato un'amara sorpresa: le due linee che coprono gli oltre 15 chilometri della costa laziale non erano in servizio - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Solo grazie agli operatori in 'front-line', mettendo spesso a rischio anche il distanziamento sociale sui mezzi, si è reso possibile rendere un minimo servizio ai bagnanti e ai lavoratori diretti alle spiagge anche se la soluzione si è rivelata insufficiente. Ci chiediamo come sia possibile che Atac si sia fatta trovare impreparata in una situazione come questa, dove la ripresa dell'economia locale passa anche dal rilancio del mare di Roma. Auspichiamo - concludono - la ripresa immediata del servizio, a partire già dal prossimo fine settimana. La sindaca Raggi e la presidente Di Pillo anziché fare le solite passerelle si impegnino di più nel rispetto dei cittadini, dei gestori e dei lavoratori dei servizi balneari".(Com)