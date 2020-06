Decreto Imprese: Tiraboschi (FI) serve new deal tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid e soprattutto la crisi economica che la pandemia ha provocato “dovrebbero essere l'occasione di un 'new deal' tra il settore pubblico e quello privato". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Virginia Tiraboschi, nel corso degli interventi sul decreto Imprese in corso al Senato. "Il nostro Paese – ha spiegato - ha bisogno di una nuova alleanza tra le imprese e il mondo della finanza, servono strutture cerniera per far evolvere rapporti che ora, soprattutto da parte delle banche si limitano a valutare i parametri di solvibilità delle imprese senza però avere una conoscenza diretta dell'industria di riferimento". Per Tiraboschi "l’industria del private equity in Italia ha contribuito positivamente alla crescita culturale e dimensionale delle nostre imprese". Secondo la parlamentare azzurra "bisogna però favorire ulteriormente questa industria, che è in larga misura rappresentata da investitori istituzionali esteri, che non possono costituire l’ostacolo per le imprese italiane che creano posti di lavoro e pagano le tasse in Italia, se sono finanziate da questi fondi esteri, nel momento in cui, rispettando tutte le regole della trasparenza e del merito creditizio, si richiedono i finanziamenti alle banche o - conclude Tiraboschi - si devono ricevere dei contributi pubblici".(com)